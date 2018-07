Horoscop zilnic SAMBATA 28 IULIE 2018. Cum se simte ziua dupa eclipsa totala de luna plina?

Horoscop. Iata horoscopul zilei de SAMBATA 28 IULIE 2018 pentru fiecare zodie. Universul poate impacheta multe intr-un singur weekend si sunt sanse ca inca sa compilam in urma revelatiilor socante pe care fiecare le-a avut cu doar cateva ore in urma cand a avut loc eclipsa totala de Luna plina sangerie in Varsator. Astazi, Venus este in trigon cu Pluto si asta nu este cea mai relaxanta influenta. Relatiile sunt intense, transformatoare, este totul sau nimic ! Pe masura ce Soarele este cat pe ce sa se conecteze cu punctele de eclipsa, exista ceva important in Univers care isi face strigarea pentru fiecare.

Horoscop. Eclipsele intotdeauna creeaza un vacuum.

Horoscop. Te poti simti ciudat de calm sau ciudat de fricos, in timp ce tensiunile exista in interior. Pe masura ce iesi de sub vraja eclipsei, poti simti cum creste temperatura din nou pe un subiect, daca nu l-ai lucrat inca si nu ti-ai schimbat perspectiva sau abordarea pe ce te infuria pana acum. Eclipsele iti intind efectul mult timp si vei descoperi asta, dar totul la momentul potrivit. Daca ceva in tine a rezonat si ai inceput sa vezi noul adevar, el se va desfasura in fata ta in saptamanile si lunile urmatoare.

Horoscop. Da-ti timp sa te recuperezi din intensitatea eclipsei totale de luna plina. Fii drept, corect, cooperant dar fara sa fii pisalog, insistent sau lipsit de discretie. Daca faci asa, te vei putea bucura de bogatia acestei energii si iti vei consolida si mai mult cu cineva.

Horoscop. Iata horoscopul zilei de SAMBATA 28 IULIE 2018 din punct de vedere al influentelor astrale:

