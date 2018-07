Horoscopul săptămânii 16 - 22 iulie, cu Camelia Pătrășcanu. Gemenii pun bani deoparte, Taurii își pot schimba locul de muncă

foto: captura Antena 3

Potrivit astrologului, în această săptămână vom putea avea multe momente de deja-vu. Când nu am decis liber, când ne-am lăsat constrânși, când am făcut compromisuri, când nu am fost autentici, când nu am fost sinceri cu noi înșine și cumva am intuit, am știut, acum se pot repeta situații de viață similare tocmai pentru a lua alte decizii, a acționa altfel, mult mai autentic și mult mai sincer cu noi înșine, chiar dacă asta aduce riscuri.

HOROSCOP. S-ar putea să mai amânăm un pic o luare de poziție, o decizie, o remodelare de atitudine, dar din această săptămână ne gândim că nu întâmplător au loc anumite lucruri.

HOROSCOP. Berbec. Au o săptămână extrem de agitată, de intensă, dar și frumoasă și ofertantă, mai ales din punct de vedere sentimental. Au curajul să atingă un nou statut social.

HOROSCOP Taur. Pot schimba cariera sau atitudinea lor față de șefi și rolul pe care îl au în actualul serviciu. Lucrul acesta va implica și familia, de asemenea. Așa că vor fi capabili să facă tot felul de reoganizări în familie.

HOROSCOP Gemeni. Aspectele cele mai bune sunt legate de familie, aspectele cele mai rele sunt legate de bani. Cu alte cuvinte, cu ajutorul familiei pot pune bani deoparte.

HOROSCOP Rac. Stau bine la capitolul relații, discută cu o persoană care le dă sfaturi foarte bune - un specialist sau o persoană cu importanță sau cu influență.

HOROSCOP Leu. Stau bine cu munca și cu banii în această săptămână, dar trebuie să fie foarte bine planificați și coerenți și să se țină de agenda pe care au făcut-o. Sunt tensiuni într-un parteneriat apropiat - dacă nu se impun riscă să dea lucrurile peste cap.

HOROSCOP Fecioară. Tensiuni în raporturile profesionale. Feciorele refuză o muncă neconvenabilă.

HOROSCOP Balanță. Nu stau foarte bine la capitolul dragoste, în schimb sunt foarte înțelepte și prudente. Dacă au puțin venin pe limbă, e bine să nu-l verse în această săptămână.

HOROSCOP Scorpion. Și ei se reorganizează în această săptămână, au gânduri mari, sunt puși pe fapte și știu că este un moment bun pe cariera lor. Se tem de o persoană din familie.

HOROSCOP Săgetător. Realizează că au făcut o greșeală. În această săptămână pot avea întâlniri în care li se reproșează câteo greșeală.

HOROSCOP Capricorn. Își fac tot felul de calcule financiare, unii au sentimentul că au fost speculați - poate au ajutat financiar persoane care nu au meritat.

HOROSCOP Vărsător. Sunt tensionați de ei înșiși, cu alte cuvinte, se luptă cu proprii demoni. Pot însă să constate că au mai greșit și altă dată în situații similare.

HOROSCOP Pești. Trebuie să fie atenți la sănătate - s-au cam forțat în ultima vreme, din toate punctele de vedere.