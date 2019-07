Ieșenii au auzit o bubuitură puternică, după care geamurile de la case au început să se cutremure. Culmea, acest lucru s-a întâmplat și în urmă cu trei ani, la aceeași oră

Foto: Pixabay.com

O bubuitură puternică s-a auzit ieri în jurul orei 14 - în majoritatea cartierelor din Iaşi şi localităţile limitrofe. Zgomotul a fost urmat de o undă de şoc în urma căreia ferestrele s-au cutremurat.

Profesorul Silviu Gurlui (FOTO) de la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” a oferit o primă explicaţia cu privire la acest fenomen misterios.

„La ora 14:08 si 30 secunde in orasul Iasi si pe o raza de cel putin 50 km s-a simtit un zgomot puternic. Un zgomot care a produs vibratii mecanice puternice, multe geamuri au tremurat serios. Curiozitatea este inca si mai mare ca nici o autoritate, nici o institutie nu au gasit raspuns si nu au confirmat ca au identificat sursa. Care este cauza? Cine? De ce? In mod cumva surprinzator cu 3 ani in urma, pe la aceiasi ora, acelasi sunet (nu pot confirma daca de acelasi calibru) de asemenea a ramas un mister. Nu ma hazardez cu ipoteze. La un asemenea impact e nevoie insa de o energie cinetica imensa care nu poate fi lansata de o persoana privata. Poate fi un fenomen natural de mare calibru sau un exercitiu militar neconfirmat din varii motive. Din fericire exista echipamentul instalat de mine in turnul ceasului din Palat care masoara simultan spectrul sunetului si vibratiile mecanice induse de varii fenomene naturale sau antropice Incercam sa le descifram”, a spus iniţial profesorul Gurlui, potrivit ziaruldeiasi.ro.