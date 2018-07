Îi murise soția de cinci ani, când a dat peste un e-mail vechi de la ea. A izbucnit în lacrimi. „După atâția ani, e ca și cum...”

Foto: Just A Dad

Îi murise soția, în urmă cu cinci ani, iar bărbatul a dat peste un e-mail mai vechi al soției sale. Nu s-a putut abține și a izbucnit în lacrimi. Mai ales că femeia făcea acolo planuri pentru ce-a de-a 40-a aniversare a soțului său.

Chris Martin, un tată din Australia, a rămas singur în urmă cu cinci ani, când partenera sa de viață, Renee, a murit de cancer.

„A fost ca și cum i-aș fi auzit vocea, ceva ce nu am mai auzit de foarte mult timp, în acele cuvinte care apăreau pe ecran în fața mea. Și asta m-a dărâmat - în mai multe moduri decât unul. M-am simțit umilit de cuvintele ei minunate. Imediat am simțit golul surd al singurătății, de a nu mai putea să avem ceea ce am avut cândva. Lacrimile mi-au curs și m-am simțit cumplit de vinovat pentru fiecare fibră. Vinovat pentru că nu m-am mai gândit și nu am mai simțit aceste lucruri de foarte mult timp. Vinovat că am uitat aceste sentimente în încercarea de a căuta normalitatea, și, aș îndrăzni să spun, a fericirii. Vinovat pentru că nu am fost supărat când am citit aceste cuvinte. Vinovat pentru că sunt aici și nu ea. Vinovat pentru că nu am putut-o vindeca”, a scris bărbatul pe blogul său.

„Ca orice altceva în viață va trece, chiar dacă încet uneori. Dar îi servește ca amintire, ca un ciocan care să-mi amintească, că este mai mult decât pierderea cuiva drag este anticiparea tristeții, singurătății și dorinței. Că nu există întrebări, soluții sau moduri de a manipula călătoria doliului. Pur și simplu se întâmplă. Cu toate acestea, doare, dar trebuie să am încredere că voi fi bine. De acum, într-un mod ciudat, mă bucur că s-a întâmplat. E reconfortant să știu că încă îmi pasă. Mă simt bine să fiu conectat cu emoții adânci, să recunosc lucrurile pe care le-am ignorat în ultima vreme. Așa că ar trebui să spun mulțumesc, Renee, că încă mă ajuți chiar și după atâția ani. Fii binecuvântată!”, a scris bărbatul.