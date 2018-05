ILIE NĂSTASE vs POLIȚIA ROMÂNĂ - VIDEO. Firul evenimentelor din scandalul momentului

Poliția a avut o primă reacție la scandalul momentului în care a fost implicat Ilie Năstase. Oamenii legii au anunțat că fostul jucător de tenis a fost amendat cu 2.300 de ron total și are două dosare penale întocmite.

Ilie Năstase a povestit, în exclusivitate pentru Antena 3, cum s-au desfășurat lucrurile, acuzând comportamentul polițiștilor.

”Milițienii, că nu pot să le zic polițiștii. Polițiștii nu sunt agresivi. Am făcut doi metri din Parcul Herăstrău și m-au oprit. Ați băut? Da, trei beri. Haideți, domnul Năstase, ați băut mai mult. M-au pus să suflu. Am spus că nu, vreau să merg la miliție și să suflu. M-a tras unul din mașină, m-a dat cu fața de asfalt, s-a urcat unul pe mine și mi-a pus cătușele. Într-un fel m-au bătut înainte. După ce mi-a făcut testul alcool, a ieșit 0,05, a venit un alt milițian și a spus că trebuie să îi luăm sânge ăstuia, că a băut. Mi-au luat și test pentru droguri. Oamenii ăștia sunt duși. 005. Așa scrie și în procesul verbal. Erau doi. Mi s-a făcut rană de la cătușe. Mi s-a spus că așa se face când nu accepți și ești agresiv. Poate am fost agresiv verbal, dar fizic nu puteam să fiu. Ei stau la pândă. Nu doar pentru mine, pentru toată lumea. Ce poți să faci seara acolo? Să mănânci și să bei. Când îi spui că ai băut trei beri și îți spune că ai băut mai mult, cum reacționezi? Mă voi duce la CEDO. Doamna ministru și secretara de stat ai dânsei nu au vrut să răspundă la telefon. Dacă vrei să arestezi, să-i pui cătușele unui fost parlamentar sau general, treci un pic mai sus, că aia nu gândesc cu picioarele ca ei. Mi-au spus că eram un pericol public. Dacă m-ai oprit la trei metri, care era pericolul? Ei au filmat, dar doar când eram în mașină cu ei. Au filmat doar ce au vrut ei. La secție unii mai râdeau, erau fericiți că au prins un pește mai mare. Mă duc să îmi iau certificat medico-legal. O să mă duc la CEDO. Nu mă duc la doamna Dan, că nu o interesează. Ei trebuiau să reacționeze altfel. Erau trei mașini de poliție. Cred că nu acționau așa nici dacă eram cel mai mare terorist” a spus Ilie Năstase la Antena 3.

Potrivit unor surse din cadrul Poliției, alcoolemia lui Ilie Năstase era de 0,55 grame la mie.

După o serie de declarații date jurnaliștilor în urmă cu câteva minute, Ilie Năstase a plecat pe scuter. A fost oprit din nou de poliție.

Ilie Năstase a fost oprit a doua oară de polițiști, în doar câteva ore. Acesta venise la Spitalul Floreasca, acuzând răni la mâini și spate, după ce a fost încătușat dimineață.

Acesta le-a arătat semnele de pe mâini și pe spate jurnaliștilor.

”Cred că ar trebui să folosească întâi capul, înainte să folosească picioarele și forța (...) Eram cu Andrei Pavel și cu Tecău. Ei erau cu prietenele lor” a conchis Ilie Năstase.

"În jurul orei 4.45, pe Şos Nordului, zona ambasada Chinei, poliţiştii Brigăzii Rutiere au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 72 de ani.

Întrucât acesta se afla într-o vizibilă stare de ebrietate, i s-a solicitat să fie testat cu aparatul alcooltest, moment în care a devenit recalcitrant, a adresat injurii poliţiştilor, motiv pentru care a fost încătuşat şi condus la sediul INML pentru recoltare de mostre biologice", informează Poliţia.

Ilie Năstase ar fi refuzat să se legitimeze în fața polițiștilor, pe care i-a înjurat. Pentru acest gest a fost amendat.

Știrea inițială:

Ilie Năstase este implicat într-un nou scandal.

Fostul tenismen a fost oprit azi-noapte în trafic de către polițiști, care i-au cerut să sufle în aparatul etilotest. Ilie Năstase a refuzat, așa că a fost condus la Institutul de Medicină Legală, în vedere colectării de probe biologice. Din nou refuz, așa că Năstase a fost adus de polițiști la secția de Poliție Udriște, unde a fost audiat până în jurul orei 7.

Potrivit surselor Antena 3, incidentul s-a produs în jurul orei 5 dimineață. Fostul tenismen se întorcea de la un restaurant și a refuzat să se legitimeze.

Pentru acest incident, Ilie Năstase se alege cu un dosar penal.

Ilie Năstase a povestit într-un interviu mai vechi un „incident” cu un alt om al legii.