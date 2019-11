Iluzie optică! Fotografia care i-a pus pe gânduri pe toți internauții (FOTO)

Fotografia în care apare o fetiță care pare să aibă picioarele foarte lungi și slabe a produs controverse în mediul virtual.

Fetița e îmbrăcată în negru și stă în picioare pe o zonă cu iarbă uscată. După ce au aflat că, de fapt, fotografia este o iluzie optică, toți internauții s-au chinuit să-și dea seama despre ce e vorba.

„Eram foarte îngrijorat și mă gândeam că acest copil trebuie să fie salvat și hrănit”, a scris un internaut.

În cele din urmă au realizat că micuța ținea, de fapt, în mâini o pungă cu popcorn. „Mi-a luat 25 de minute să-mi dau seama că ține în mână o pungă de popcorn”, a scris un alt internaut.

This photo confused me for a long time. pic.twitter.com/AAHOKq6frT