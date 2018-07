Împarte camera cu 16 șerpi. Povestea incredibilă a acestei tinere: "Sunt muşcată săptămânal"

O tânără de 21 de ani își împarte dormitorul cu 16 șerpi.



"Animăluţele" ei favorite sunt un piton Burmese, un şarpe Boa, un piton royal şi un piton birman. Cu toate că toată lumea care o cunoaşte o întreabă dacă nu cumva trăieşte cu frica de a fi atacata, ea afirmă că reptilele nu ar putea face aşa ceva, scrie metro.co.uk.

"Am fost muşcată aproape săptămânal. Depinde de tipul de muşcătură şi de severitatea ei. Dacă muşcătura este datorată foamei, atunci alcoolul este cea mai bună soluţie pentru a scăpa de şarpe. Dacă nici aşa nu te lasă în pace trebuie să îi bagi cu capul sub apă. Dacă muşcătura o face un şarpe de mărime mică trebuie dar să aştepţi. Îţi va da drumul la un moment dat. Când primesc muşcături de acest gen îmi place să le percep ca pe semne ale afecţiunii lor. Doar curăţ rana şi continui ce am de făcut", a declarat fata.