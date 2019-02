În Japonia s-a lansat un nou serviciu de închiriat bărbați. Takanobu Nishimoto, un consultant de modă și-a deschis un business numit „Ossan Rentals” prin care femeile pot închiria un Ossan, adică un bărbat de vârstă mijlocie care le poate asculta problemele, însoți la petreceri sau poate ajuta cu treburile de prin casă pentru doar 1000 yen, adică 8.89 $.

Nevoile femeilor care apelează la acest serviciu variază, unele doresc doar un partener de dicuție, iar altele un „iubit” care să le însoțească la diferite evenimente. Înainte de a se angaja cazierul bărbaților este verificat, iar relațiile între angajat și client sunt strict interzise.

