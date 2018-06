Eric Abramovitz, un clarinetist canadian talentat cu fonduri financiare modeste, a primit șansa vieții și anume un loc la Conservatorul de Muzică din Los Angeles, pentru a studia cu renumitul profesor Yehuda Gilad, cu o bursă. Singură problemă? Nu a aflat niciodată că a fost acceptat.



Jennifer Lee, care era iubita lui Abramovitz de câteva luni, a intrat în e-mailul tânărului și a refuzat oferta. Fata nu dorea că el să plece, așa că ea a trimis un mail de respingere fals de pe o adresă de Gmail "giladyehuda09" . În ciuda respingerii, Abramovitz a obținut până la urmă diploma de licență de la altă facultate, Universitatea Mcgill. La un moment dat, el și Lee s-au despărțit.

A talented clarinetist won a suit against an ex-girlfriend after she faked a rejection letter to an esteemed Los Angeles music school to prevent him from breaking up with her https://t.co/wfzrGMdZx8 pic.twitter.com/9162FoiC1S