Foto: pixabay.com

O femeie de 29 de ani crede că ceea ce a surprins pe camera de filmat din camera fiului său, ar fi fantoma bunicii copilului.

Kerri Waterworth, 29 de ani, a crezut că este vorba de un păianjen care se afla pe ecran și s-a grăbit să intre în camera acestuia.

Însă, femeia a fost șocată când a văzut că nu era nici un păianjen în camera băiatului, scrie The Sun.

„Eu cred în fantome, dar sunt întotdeauna sceptică când văd la alții, însă acum am început să cred mai mult. La început am crezut că este un păianjen așa că am alergat până la camera fiului meu. Am fost îngrozită crezând că în camera lui era un păianjen care se apropia de patul lui, dar când am intrat în camera lui, n-am găsit nimic”, a declarat mama băiatului.