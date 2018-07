„La 20 de ani venisem la oraș să-mi caut un loc de muncă. Nimeni nu voia să mă angajeze. M-am plimbat pe străzi zile întregi, când....”. Este de-a dreptul incredibil ce s-a întâmplat

Foto: Pixabay.com

A văzut un bătrân ponosit la colțul unei străzi și s-a îndreptat către el. A încercat să îl convingă să o urmeze până într-o cafenea, dar bărbatul a refuzat-o spunând că va fi dat afară și nu mai vrea o umilință.

Cu ajutorul unui polițist care trecea prin zonă, femeia a reușit să îl ia pe bătrân pe sus și să îl ducă în cafenea. Când i-a văzut, patronul a venit fix la ei și le-a cerut să părăsească locația, pentru că îi va alunga clienții. Atunci femeia i-a spus: “Domnule, vedeți firma de peste stradă?”

Patronul: “Bineînțeles că o văd. O și știu. Ei organizează reuniuni săptămânale într-una dintre camerele restaurantului”. Femeia: “Ei bine, domnule, eu sunt președintele companiei.”

Apoi femeia s-a întors către bătrân și a început să-i spună povestea ei: „Eram tânără, aveam 20 de ani. Am venit la oraș pentru a îmi găsi un loc de muncă, însă nimeni nu a vrut să mă angajeze. Nu aveam cu ce să îmi plătesc chiria, așa că proprietarul m-a dat afara din apartament. M-am plimbat pe strazi zile întregi. Era februarie, eram înghețată și aproape moartă de foame. Am văzut acest loc și am intrat în speranța că voi primi măcar o supă caldă”.

Bătrânul a încpeut să își amintească: „Eram în spatele tejghelei de servire. Ai venit și m-ai întrebat dacă poți lucra câteva ore la noi pentru ceva de mâncare. Ți-am spus că este împotriva regulilor restaurantului.”

Femeia a continuat: “Știu… atunci mi-ai făcut cel mai mare sandwich cu fripturaă de vită pe care l-am văzut în viața mea, mi-ai oferit un ceai cald și mi-ai spus să mă așez la masă pentru a mă bucura de ele. Mi-era teamă ca vei avea probleme. În acea zi am fost angajată. Am muncit foarte mult pentru a ajunge sus. În cele din urmă, mi-am deschis propria afacere care, cu ajutorul lui Dumnezeu, a prosperat”, a povestit femeia, potrivit allforromania.eu.

Evident, femeia i-a cerut bătrânului să o caute după ce termină de mâncat și cu siguranță îi va găsi un loc de muncă.