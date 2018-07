LOTO. LOTO 6 din 49. Numere incredibile extrase duminică la LOTO 6 din 49

LOTO. LOTO 6 din 49 Tragerile loto de duminica, 1 iulie, vor fi avea loc incepand cu ora 17:00 si vor fi transmise incepand cu ora 19:35.

Duminica, 1 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri loto ale lunii iunie Loteria Romana a acordat 15.719 castiguri in valoare totala de 833.917,46 lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20,22 milioane lei (peste 4,34 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

PREMII MARI IN JOC

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,3 milioane lei (peste 1,58 milioane euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 242.400 lei (peste 52.000 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 55.700 lei (aprox. 12.000 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza un report in valoare de aprox. 120.000 de lei (peste 25.700 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de aprox. 140.000 de lei (peste 30.000 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 56.800 de lei (peste 12.100 de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Loto 6/49 de joi, 28 iunie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 78.030 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 36-096 din Tulcea si a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49.

MAREA RAZUIALA CONTINUA!

Un jucator din Galati a intrat in aceasta saptamana in randul marilor castigatori la loz dupa ce a mizat pe un loz razuibil LUCKY JACKPOT care i-a adus unul din premiile cap de afis in valoare de 200.000 de lei.