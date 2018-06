LOTO. LOTO 6 din 49. Numere năucitoare extrase joi la LOTO

LOTO. LOTO 6 din 49: 49 23 25 24 41 4

Noroc: 2 8 3 7 9 0 3

Loto 5/40: 36 11 2 4 7 38

Super Noroc: 5 8 4 7 7 3

Joker: 11 35 7 25 20 4

Noroc Plus: 0 0 9 4 9 6

LOTO. LOTO 6 din 49 Tragerile loto de joi, 28 iunie, vor avea loc incepand cu ora 17:00 si vor fi transmise inregistrat, incepand cu ora 19:35.

LOTO. LOTO 6 din 49 Joi, 28 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica Loteria Romana a acordat 26.670 de castiguri in valoare totala de 1.854.820,62 lei.

LOTO. LOTO 6 din 49 JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

LOTO. LOTO 6 din 49 La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20,20 milioane lei (peste 4,32 milioane de euro).

LOTO. LOTO 6 din 49 In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

LOTO. LOTO 6 din 49 PREMII MARI IN JOC

LOTO. LOTO 6 din 49 La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,1 milioane lei (peste 1,53 milioane euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 211.000 lei (peste 45.100 de euro).

LOTO. LOTO 6 din 49 La Noroc Plus se inregistreaza un report in valoare de peste 108.200 lei (peste 23.180 de euro).

LOTO. LOTO 6 din 49 La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 97.900 de lei (aprox. 21.000 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 52.700 de lei (peste 11.200 de euro).

LOTO. LOTO 6 din 49 LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

LOTO. LOTO 6 din 49 La tragerea Joker de duminica, 24 iunie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 512.467,89 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 22-014 din Iasi si a fost completat cu o schema redusa cod 12 (118 variante). Pe langa premiul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a obtinut si un castig de categoria a IV-a si 18 castiguri de categoria a VI-a, suma totala castigata fiind in valoare de 513.947,40 lei.

LOTO. LOTO 6 din 49 La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 79.350,40 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la agentia 04-89 din Bacau si a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc. Cel de-al doilea bilet a fost jucat la agentia 13-72 din Constanta si a fost completat cu o varianta simpla.