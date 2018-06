LOTO. LOTO 6 din 49. Rezultatele la LOTO de duminica 17 iunie

LOTO 6 din 49: 3 19 20 23 17 37

Joker: 31 8 3 33 45 5

Noroc Plus: 6 2 3 6 4 2

Loto 5/40: 14 4 22 13 15 38

Super Noroc: 3 2 4 0 0 1

Noroc: 7 1 5 3 1 2 5

Tragerile loto de duminica, 17 iunie, vor fi transmise, in direct, pe TVR1, in cadrul emisiunii „Lozul cel Mare”, incepand cu ora 17:00.

Duminica, 17 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi Loteria Romana a acordat 20.730 de castiguri in valoare totala de 1.135.196,34 lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

PREMII MARI IN JOC

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 6 milioane lei (aprox. 1,3 milioane de euro). La Noroc, se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 188.000 de lei (peste 40.290 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker se inregistreaza un report in valoare de peste 304.800 de lei (peste 65.300 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 76.000 de lei (peste 16.300 de euro).

La Super Noroc este in joc un report in valoare de peste 43.000 de lei.

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Loto 5/40 de joi, 14 iunie, la categoria I, s-au inregistrat doua castiguri a cate 110.673,60 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la agentia 12-030 din Cluj Napoca si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc. Cel de-al doilea bilet castigator a fost jucat la agentia 71-030 din sector 1, Bucuresti si a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.