Lucrează într-o pizzerie și zilele de muncă se desfășoară normal, dar într-o seară a avut parte de o comandă specială. „Am plâns minute întregi”

Lucrează într-o pizzerie și zilele de muncă se desfășoară normal, dar într-o seară a avut parte de o comandă specială. Mai precis, o clientă i-a rugat pe angajații localului din Albuquerque, New Mexico, să scrie un mesaj special în interiorul cutiei.

Mesajul era următorul: „Fluturașii mei din stomac s-au transformat în piciorușe. Sunt însărcinată”, se arată în mesaj.

La rândul său, tânăra a postat pe contul său de Twitter o fotografie, alături de mesajul: „Asta s-a întâmplat astăzi la muncă. Am plâns minute bune”.

so this happened at work and I cried for a good minute? pic.twitter.com/j8UdP3q9ch