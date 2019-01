"M-am întâlnit cu fosta mea iubită în noaptea de Anul Nou. A venit spre mine și a făcut ceva năucitor. A fost fantastic! A doua zi am avut parte de o veste oribilă! Parcă a căzut Cerul pe mine!"

Un bărbat cu o istorie lungă în spate are noi bătăi de cap.

"În noaptea de Anul Nou am dat peste fosta mea iubită și am ajuns unul în brațele celuilalt. Ne-am petrecut noaptea împreună, am făcut amor și a fost fantastic. Ne-a făcut să realizăm că nu putem sta despărțiți

Ne-am cunoscut acum cinci ani și am devenit rapid iubiți. Lucrurile nu erau ușoare. Ea avea copii și asta îi ocupa destul de mult timp, așa că era greu să ne vedem.

Eu aveam 34 de ani atunci când ne-am cunoscut, singur, fără copii. Ea avea 33 de ani, tocmai divorțase, cu doi copii de 13, respectiv 14 ani.

Imediat ce aceștia au aflat că ne vedem, au început să spună că sunt bolnavi atunci când urma să ne vedem. Așa că.... eu am avut o relație paralelă scurtă, de care apoi toată familia ei a aflat. Mi-a părut tare rău.

O iubesc, dar copiii ei ne fac din nou viața un calvar."

Consiliera de la The Sun spune că femeia ar trebui să se impună în fața copiilor ei, iar aceștia în cele din urmă vor accepta că aceasta este fericită.