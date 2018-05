Să fii nimfomană în România este un subiect tabu. Iar acest lucru l-a trăit pe propria piele și Andra, o tânără depdendentă de sex.

„Mă cheamă Andra şi sunt dependentă de sex. Aşa am văzut eu într-un film că s-ar petrece întâlnirile de grup ale celor care suferă de această dereglare, ca şi mine. În realitate, în România, lucrurile nu sunt atât de deschise, a scris cititoarea nimfomană pentru eva.ro. Mie mi-a luat ani de zile ca să înţeleg că sunt bolnavă şi că trebuie să caut tratament.

Iar în timpul ăsta am pierdut tot ce aveam mai drag: mama a făcut un infarct din cauza mea şi a murit, iar soţul şi copilul refuză să mă primească să stau cu ei. Sunt o proscrisă, şi asta pentru că societatea noastră consideră că o femeie ca mine nu poate fi decât curvă, în timp ce pe un bărbat care face acelaşi lucru îl creditează, că „aşa sunt bărbaţii”.

Toată copilăria şi adolescenţa mea am suferit din cauză că tata ne părăsise. Pe mine şi pe mama. Era un curvar, zicea mama, care m-a crescut singură. Se pare că i-am semănat. La 16 ani am făcut-o prima dată şi de atunci nu m-am mai oprit, în căutarea iubirii paterne refuzate dintotdeauna. Aşa mi-a explicat psiholoaga cu care am făcut mai târziu ceva tratament.

În liceu am trecut drept târfa clasei, pentru că au fost puţini aceia cu care n-o făcusem. Dar asta mi-a asigurat şi o popularitate bună, deşi nu s-ar crede. Pentru că pe lângă dorinţa mea nestăvilită de sex aveam şi un fel haios de a mă face plăcută tuturor. Aşa că am fost Miss popularitate în liceu chiar dacă abia l-am terminat. După liceu m-am angajat la o firmă de piese auto, iar viaţa printre mecanici şi şoferi a fost ca o continuare a liceului. Am învăţat în acelaşi timp să repar maşini şi l-am cunoscut şi pe Dan, cel care avea să-mi fie soţ, în încercarea amândurora de a mă potoli.

L-am iubit cu adevărat pe Dan şi credeam că el e tot ce-mi doresc. E un tip de milioane, amuzant şi bun la pat. Am rezistat împreuna trei ani, cât să o facem pe micuţa Maria. În timpul ăsta eu mi-am mai făcut de cap şi cu alţii, însă am reuşit să păstrez secretul.

Totul s-a dus de râpă când Dan m-a prins în magazia cu piese călare pe unul dintre distribuitori. Era la câteva zile după ce revenisem din concediul de maternitate şi eram ca o nebună în călduri. M-aş fi culcat şi cu imprimanta, dacă ar fi avut ce-i trebuie”, a povestit tânăra.

