„Mă numesc Izabela și am 23 de ani. De două luni, mă văd cu un bărbat. Nici nu bănuiți ce îmi face în pat. După câteva zile, am aflat ceva șocant despre el. E cumplit!”

Foto: Pexels.com

La doar 23 de ani, o femeie s-a îndrăgostit până peste cap de un bărbat. Iar relația celor doi este extrem de pasională.

La doar câteva zile după ce a început, tânăra a aflat un secret cumplit despre bărbat, dar cu toate acestea nu vrea să renunțe la el. Ea i-a scris psihologului pentru a-i cere un sfat.

„Numele meu e Izabela si am 23 de ani. De 2 luni sunt cu un baiat, ne intelegem perfect si cu niciun barbat nu m-am simtit atat de bine in pat. El imi tot zice ca ma suna cand poate pentru ca este foarte ocupat cu munca si eu l-am inteles. Am uitat sa precizez ca e sofer pe tir. Intr-o seara a venit la mine nearanjat si mi-am pus un semn de intrebare. De obicei are foarte mare grija de el. Am zis ca ma insel eu.

Dupa cateva zile, am primit un telefon de la o femeie, care mi-a spus ca e sotia lui. Am fost socata, iti dai seama, dar cu toate astea il iubesc. Nu am mai facut dragoste cu niciun barbat cum se intampla cu el. Am vorbit cu el si a zis ca ma iubeste si ca in curand va divorta. Mintea imi spune sa il las, inima nu. Nu stiu ce sa fac, ajuta-ma cu un sfat. Ce sa fac?”, a mărturisit tânăra.