Mama ei a intrat în cameră peste fiica sa. S-a îngrozit de ce a văzut, așa că în scurt timp, a pus mâna pe telefon și a chemat preotul

A intrat peste fiica sa în cameră și s-a îngrozit când a văzut-o. A ieșit din lacrimi din cameră, a pus mâna pe telefon și a chemat preotul.

Ce se întâmplase? Stevey Java, o tânără din California, și-a făcut un tatuaj, cu care mama sa religioasă evident nu era de acord.

„Cum este extrem de religioasă, a fost bineînțeles supărată. Știam de mult timp că vorbește cu pastorul despre mine deoarece nu sunt credincioasă și recent, am încetat să mai merg la Biserică. Așa că probabil tatuajul meu a fost ultima picătură. În acea seară, pastorul a apărut la ușa noastră”, a spus Stevey.

„Am spus: trebuie să sar. Așa că am încuiat ușa de la camera mea, m-am cățărat pe acoperiș după care am sărit pe mașină și am condus până la cea mai apropiată cafenea. M-am întors mai târziu, iar pastorul deja plecase și mama adormise. Dimineața următoare era foarte supărată. Nu a mai chemat pastorul și simt că s-a obișnuit oarecum cu tatuajul. Doar mi-a spus să nu îmi mai fac altul”, a spus amuzată tânăra, potrivit unilad.co.uk.