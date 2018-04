Mărturiile piloților români care s-au întâlnit cu OZN-urile. Au fost obligați să tacă

Profesorul dr. Dan Farcaș a vorbit în emisiunea „Voi cu Voicu” despre întâlnirile piloților români cu extratereștrii, dar și de ce aceștia erau obligați să tacă.

„Există un pilot în Arad, încă trăiește, e către 90 de ani, are mintea limpede. AM discutat cu el acum trei ani, am făcut și un film pentru televiziunea locală din Arad și am transcris întîlnirile lui. El a avut patru ântâlniri OZN, într-o carieră de 20 de ani de pilot militar, pe MIG-uri. A terminat de mult, a mai fost și pilot civil, după care a ieșit la pensie. El a spus că este de acord să vorbească pentru că la vârsta lui nu-și mai face probleme. A recunoscut că a semnat hârtie că nu va vorbi niciodată și că va ține secretul întâlnirilor. Din cele patru, una este mai interesanta. Zbura cu un coleg, a făcut un exercițiu și când se întorceau vede în față un OZN, cat un teren de fotbal. A preferat să nu mai spună nimic. Colegul lui spune: Vezi ce văd și eu? Cei de la sol întreabă: ce vedeți acolo? Lansați o rachetă să-l obligați să aterizeze. El a spus că nu mai are benzină. El coboară sub stratul de nori, colegul vrea să lanseze și în clipa aia a dispărut OZN-ul. Ăsta care era sub stratul de nori a spus că e în spatele lui. La un moment dat vede că e deasupra Belgradului, dar nu mai avea benzină și s-a întors.

Mai este una, în aceeași carte, cu piloți de elicoptere, câte trei în fiecare, plecând de la Buzău. Avem mărturia comandatului acestei formații, care ne-a povestit că nu au mers mult, a apărut un glob roșu de 90 de metri diametru care zbura deasupra lor. Acest glob a sărit în fața lor, a făcut o întoarcere de 90 de grade, ceva imposibil și le-a tăiat calea. Avem încă o mărturie a unui ofițer care se afla pe aeroport și a văzut scena pe radar. Mai sunt câteva cazuri”, a povestit profesorul.