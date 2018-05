Mărturisiri șocante din bordelurile britanice în care lucrează românce. Ce li se cere prostituatelor să facă

Foto: Pixabay.com

Cele mai multe prostituate și cei mai mulți proxeneți din Marea Britanie sunt români. Un raport întocmit de o comisie parlamentară din Marea Britanie arată amploarea sclaviei sexuală din insulă și prezintă o serie de povești îngrozitoare din bordelurile britanice, majoritatea avându-le în prim plan pe românce.

Cel mai frecvent mod de recrutare a clienților este prin intermediul anunțurilor postate pe site-urile de profil. Profilurile realizate sunt întreținute de altcineva decât de fetele care prestează serviciile sexuale.

Potrivit libertatea.ro, în unele cazuri sunt angajați chiar experți în SEO care să aibă grijă ca anunțurile să apară pe primele pagini ale site-urilor și astfel să fie văzute de cât mai mulți clienți. De asemenea în multe cazuri fotografiile folosite nu sunt cele ale femeilor pe care le găsesc clienții atunci când ajung la locul întâlnirii.

”La început era foarte prietenos, dar după ce am ajuns în Anglia a început să mă abuzeze fizic. Mă bătea de multe ori pentru că nu îi aduceam destui bani. După un timp bătăile au devenit obișnuință … Chiar dacă clienții nu m-au abuzat fizic, m-am simțit abuzată pentru că am fost forțat să întrețin relații sexuale cu ei chiar și atunci când nu am vrut asta. Uneori era dureros. După un timp, m-am simțit dezgustat de ceea ce făceam și voiam să mă opresc, dar el dorea mai mulți bani și m-a forțat să continui. Am fost speriată pentru că m-a amenințat că-i va face rău mamei mele”, a povestit una dintre victimele unei grupări condamnate în 2017.