MERCUR RETROGRAD 2018. Ne apucă dezgustul pentru propria persoană. Trebuie să devenim autentici

MERCUR RETROGRAD 2018. Retrogradarea acestui astru in Leu (25 iulie - 18 august), in rezonanta cu punctul de menire, ne stimuleaza sa ne gandim mai sincer si autentic la propria persoana. Daca suntem onesti cu in rolurile pe care le jucam, daca ne rezinta cu adevarat posturile in care ne punem, daca ne simtim demni in contextele traite. Marte si Mercur retrograd ne indeamna sa refuzam impostura si falsitatea la propria persoana. De aceea suntem mai curajosi in a recunaoste daca o relatie/ cariera, responsabilitate, angajament ne reprezinat sau nu, daca ne convin sau nu, daca ne pun inn demnitate sau nu.

MERCUR RETROGRAD 2018. Altadata poate ca eram tentati sa facem compormisuri, sa amanam, sa ne temem. Acum traversam o perioada in care riscam sa ne apuce dezgustul de propria persoana daca mai continuam sa jucam roluri neautentice, sa ne temem de parerea altora conformandu-ne standardelor straine de noi, sa ne mintim singuri ca ne place sau ca vrem ce respingem, de fapt.

MERCUR RETROGRAD 2018. Mercur ne provoaca sa reflectam la imaginea de sine. Nu doar cine suntem sau ce suntem ci si cum dorim sa ne manifestam dupa ce am constata, in constiinta, natura noastra profunda. Aici intra gusturi, abilitati, pasiuni, comportamente, alegeri, convingeri, viziunea personala de viata, scopuri, relatii, asa cum le vedem pentru noi in mod sincer si natural. Acest proces ne pune o oglinda in fata care ne poate surprinde si chiar revolta cand constatam distanta intre ce suntem si ce imaginea pe care ne-am creat-o.

MERCUR RETROGRAD 2018. Marte comanda: mastile jos, indiferent de costuri si critici!

MERCUR RETROGRAD 2018. Inca nu e timpul pentru libertate dar o luam in calcul pana cand vom putea actiona trecand peste riscuri, inconveniente si costuri (cam prin octombrie cand Venus retrograd in Scorpion ne invata sa renuntam la confort si sa ne asumam mai curajosi pierderile, dar asta va fi alta discutie). Sa fim liberi de falsele pareri proprii despre noi, de angajamentele luate din subordonare/eschivare/frica/ imitare de pe vremea cand credeam ca suntem cine nu eram, de fapt. Deocamdata realizam adevarata noastra natura, propriile capcane in care am cazut, compromisurile facute si inchisorile mentale si relationale pe care ni le-am creat.