„Ne-am cunoscut pe internet, deși fiecare dintre noi avea familie. În scurt timp mi-am dat seama că m-am îndrăgostit. N-am mai trăit niciodată ceva asemănător. Dar am luat decizia să ne despărțim. În acea zi, am descoperit ceva neașteptat despre mine”

Foto: Pixabay.com

S-au cunoscut pe internet și au început o relație, dar nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze.

Deși povestea lor de dragoste părea unică și se înțelegeau de minune, au decis să se despartă pentru a mai da o șansă familiilor lor.

Dar se pare că a fost cea mai mare greșeală.

„Ne-am cunoscut pe internet. Eu, am fost inițiatorul. Fiecare dintre noi avea propria familie, dar cu toate astea eram foarte singuri. I-am scris, însă nu așteptam un răspuns și nici nu speram nimic. Nu știu de ce, dar ea mi-a răspuns și între noi s-a început o corespondență îndelungată, după care mi-am dat seama că m-am îndrăgostit. N-am mai experimentat niciodată așa ceva – era nebunie, mă îndrăgostisem de o femeie pe care nu o văzusem niciodată. Ea fugea de mine și în fiecare zi mă convingea că nu va funcționa, însă eu eram insistent. Deja o iubeam și nu-mi imaginam viața fără ea. Devenise Viața mea, aerul meu, puterea și slăbiciunea mea.

În fiecare zi o convingeam, îi demonstram dragostea mea și a venit ziua când ea m-a crezut și m-a iubit cu adevărat. Câțiva ani de fericire, de fericire adevărată împreună cu ea îmi dăruiau viață. Visele și speranțele pentru un viitor comun – îmi dădeau aripi și eram gata să renunț la tot și să alerg spre ea, doar să fiu alături de ea… și alergam! Cu ea am învățat ce este dragostea și fericirea adevărată.

Cu ea am cunoscut o adevărată furtună de emoții, care mi-au întors viața cu susul în jos. M-am schimbat și am devenit alt om. Tot ce era important pentru mine până la ea, a trecut pe planul secund. Am cunoscut adevărul unei vieți complete. Iubirea, tandrețea, fericirea, respectul și bucuria s-au instalat în sufletul meu.

Însă acea zi, o urăsc și acum, din cauza prostiei mele, am pus punct relației noastre.

Soția mea a aflat adevărul și mi-a fost frică. Eram gata să renunț la tot doar să-mi salvez familia și am renunțat! Am devenit rece, fără suflet și prin acțiunile mele am respins-o pe cea pe care o iubeam mai mult decât viața!

Mi se părea că îmi voi iubi soția din nou, că voi restabili totul și iubirea se va întoarce la noi. Cât eram de naiv. M-am înșelat, salvându-mi familia. Și ce am obținut? Da, mi-am salvat familia, dar în aceași zi am murit!

Nu mai există viață în mine, doar amintiri care îmi frâng inima și sufletul. Doar acum îmi dau seama cât de mult a luptat pentru noi Dragostea mea. Ea mă ruga, plângea, îmi cerea să mă opresc, să salvăm tot ce am avut.

Și n-au existat condiții, nu mi-a cerut nimic și totuși – am pierdut-o! Acum, trăind o anumită perioadă de timp fără ea, am înțeles cât de mult iubesc femeia care nu a mai suportat răceala mea și a plecat, luând cu sine inima și sufletul meu pentru totdeauna.

Puteți să mă condamnați și să strigați în toate părțile că familia este sfântă. Puteți să aruncați cu pietre, nu-mi pasă!”, a povestit bărbatul, potrivit siteului relatii.net.