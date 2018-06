Neptun retrograd în Pești pentru următoarele cinci luni! Cum este afectată zodia ta

Pixabay

HOROSCOP. Neptun, a opta planeta de la Soare, intra retrograd in 2018 incepand de luni 18 iunie in Pesti si se incheie pe 24 noiembrie in Pesti. Tranzitul Neptun retrograd este unul ce dureaza 160 zile in fiecare an, pe durata opozitiei cu Soarele. Asa cum se intampla cu planetele mai indepartate, tranzitul retrograd cauzeaza preocupari mai putin majore decat planetele apropiate. Neptun este retrograd 40% din an, comparativ cu Marte care este 9% si Venus care este 7%.

Neptun in Pesti agita lucrurile pe masura ce decide sa intre retrograd pentru 5 luni. Neptun este planeta Viselor si planeta care ne copleseste cu placerea iluziei. Ea ne impinge sa ne exploram fanteziile, sa evadam din realitate sau sa ne cream o realitate a noastra. Astfel, miscandu-se in sens opus implica un strigat de trezire. Acesta ne face sa ne confruntam cu adevaruri neplacute ca sa ne dam seama ce este real in viata noastra si ce nu.

Acum este timpul sa ne oprim din a confunda visele cu realitatea. Dar sa ne focusam pe un aspect pozitiv: un sens clar a ce este real ne va ajuta acum sa ne facem planuri mai bune pentru viitor, mai realizabile.

Opreste-te din a ignora adevarul, seteaza-ti corect prioritatile si incepe sa actionezi, nu doar sa visezi! ne spune Neptun retrograd 5 luni.

Traversand perioada cu Neptun retrograd iti poate internaliza fricile si anxietatile prin faptul ca esti luat din iluzii, vise si false realitati care ti-au blurat viziunea corecta. Distrugerea lumei fanteziilor tale iti va arata realitatea dura pe care ai dorit sa o eviti. Poate te-ai mintit in legatura cu adevarata dragoste, despre situatia ta financiara sau despre perspectivele de cariera.

Cu cat ai calatorit mai departe de adevar sau cu cat au fost mai extreme metodele de evadare, cu atat mai mare este socul. Adevarul propriei realitati este deseori destul de dureros si este motivul pentru care unii oameni devin dependenti de droguri, alcool, pornografie, jocuri de noroc ca mijloace de fuga.

O noua relatie sau un eveniment critic poate trezi o durere sau amintire veche dureroasa. Neptun conduce sacrificiul de sine, victimizarea, acuzatiile false, scandalurile. Neptun retrograd iti poate arata sursa durerii de la care te zbati sa fugi. Te poti simti umilit, tradat, infricosat, anxios sau vinovat.

Internalizarea influentei acestei miscari retrograde inseamna ca ai putea petrece mai mult timp ingrijorandu-te despre tine si problemele tale. Daca iti plangi de mila, ai anxietate sociala sau depresie, acestea te pot duce la singuratate, retragere, izolare.

Neptun retrograd este insa perioada ideala pentru dezvoltare personala spirituala.

Consiliere, meditatii, astrologia, inotatul, un stil de viata sanatos sau carti prin care sa te ajuti devin de mare pret acum.

Fobiile, ipohondria sau paranoia pot deveni mai evidente pe durata lui Neptun retrograd. Dar sunt mai usoar de abordat si vindecat, tocmai pentru ca se pot vedea dincolo de iluzie. In cazul in care te confrunti cu o problema de sanatate, e important sa obtii si o a doua opinie. Poti elimina astfel un diagnostic gresit sau o interpretare eronata a rezultatelor.

In concluzie, din 18 iunie pana pe 25 noiembrie 2018, Neptun retrograd ne poate aduce cele mai proaste implicari daca suntem nerealisti, idealisti si cu tendinte de a ne minti.

Ce aduce bun ? Fii realist si cu picioarele pe pamant ; mai bine regaseste-ti un simt al realismului decat sa ai dezamagiri. Vezi ce e real si ce e doar in mintea ta.

Si iata cum iti afecteaza zodia acest tranzit de 5 luni al lui Neptun retrograd in Pesti.

Berbec

Neptun efectiv te arunca sub malaxor pentru urmatoarele saptamani. Pe masura ce ai prefera sa blochezi orice care iti da prea mari batai de cap, situatii tensionate sau dificile pe care viata incearca sa te faca sa le confrunti. Un sens de incertitudine pluteste acasa pentru ca nimeni nu pare ca stie raspunsurile. Solutiile se vor gasi in gandirea practica si daca te ratacesti in ganduri nerealiste vei cadea in capcane uneori. Ai incredere ca lucrurile vor iesi bine si asa va fi.

Taur

Pe lista ta de situatii generatoare de nervi vor fi lipsa de a te putea baza pe unii oameni care pot da inapoi de la planuri in al 12 lea ceas. Asta este ceea ce Neptun iti poate cauza in urmatoarele saptamani. Iar Marte iti poate zdruncina anumite fundatii ce credeai ca sunt solide pe directia pe care te indrepti. Este un timp bun sa vii in contact cu prieteni vechi si sa iti amintesti cu drag lucruri frumoase. In acest fel, poti invata multe de la ei si din trecut despre situatia ta curenta.

Gemeni

Este foarte posibil sa ai de-a face cu mai multe amanari in viata ta profesionala decat in mod normal, dar nu este ceva ce nu poti gestiona. Daca credeai ca un aspect este finalizat, atunci trebuie sa te mai gandesti o data. Vei fi probabil mult mai inclinat spre iertare in urmatoarele saptamani sau involuntar sa dai o impresie gresita altora. Asa ca fii constient ca actiunile tale iti vor trada la ce te gandesti.

