„Nu am încetat să te iubesc, doar am încetat să alerg după tine…”. Ce i-a scris o femeie părăsită iubitului său

Să te desparți de omul iubit este un lucru greu, mai ales atunci când ai investit sentimente și timp. O femeie părăsită a găsit soluția ideală de a accepta separarea.

„Goana după tine se asemăna cu căutarea ploii în timpul secetei. Se asemnăna cu speranța unei raze de soare printre norii întunecați. Mereu așteptam dezamăgire și durere. Am decis să nu te mai aștept. Am decis să nu mai sper că te vei întoarce cândva. Am decis să eliberez totul, inclusiv pe tine…

Ce rost are să mă agăț de ceva care nu a fost niciodată al meu, ceva de care niciodată nu voi fi sigură, ceva care mă ține captivă ani de zile, fără garanții de iubire sau fericire? Poate e mai bine să încep să mă concentrez pe mine?

Trebuie să încep să trăiesc o viață mai fericită, mai liniștită, o viață care mă face mulțumită. Această viață nouă mă va ajuta să nu mai simt durere de fiecare dată când uiți să-mi scrii, să suni sau atunci când anulezi planurile noastre, pentru a ieși cu prietenii.

Nu încerc să spun că viața cu tine a fost întotdeauna durere și necazuri. Am văzut vremuri bune, dar vremurile rele întotdeauna le-au depășit. Am râs împreună, dar poate am plâns și mai mult. Am petrecut nopți pasionale, dar poate că nu au fost niciodată la fel de interesante ca nopțile pe care le-ai împărtășit cu celelalte fete din viața ta.

Relația noastră a avut urcușuri și coborâșuri. A fost un haos incredibil. A fost o călătorie plină de emoții. Însă timpul nostru în doi s-a încheiat. M-am agățat de oportunitatea să cresc, să umplu tot timpul pierdut, să mă descoper din nou, să găsesc relații noi și complete, să creez amintiri incredibile cu prietenii și familia mea. Vreau succes în viață, vreau să devin o femeie la care am aspirat întotdeauna.

Nu pot să mă agăț de un om care îmi poate oferi mai puțin decât merit. Îmi amintesc toate lacrimile pe care le-am vărsat și dificultățile pe care le-am experimentat. Îmi amintesc toate nopțile pe care le-am petrecut spunând povești. Îmi amintesc toate ideile și visurile pe care le-am discutat, cele pe care urma să le realizăm împreună. Îmi amintesc toate speranțele și planurile pe care le-am avut pentru viitor. Aceste amintiri sunt tot ce avem acum. Ele sunt părți ale vieții noastre pe care nimeni nu ni le poate lua. Ele se aseamănă cu o poveste fără final, dar totuși o poveste adevărată, care a fost doar a noastră.

Am decis să nu mai alerg după tine, dar niciodată nu voi înceta te iubesc. Mi-ai lăsat o urmă. Ai ocupat un loc în inima mea pe care nimeni nu-l poate ocupa.

Te voi iubi mereu. Te voi iubi pentru că m-ai schimbat cu adevărat, pentru că mi-ai dat curajul să fiu mai bună și am învățat să mă iubesc în primul rând. Te voi iubi pentru prietenia pe care am împărțit-o, pentru râsul pe care l-am avut și pentru iubirea pe care mi-ai dat-o cândva. Te voi iubi pentru toate lecțiile pe care mi le-ai dat în această viață dură”, a scris tânăra care și-a dat numele de Misty Rene, potrivit relatii.net.