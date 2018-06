După ce a călătorit în Rusia rurală, unde a avut parte de o mulțime de mușcături de țânțari, o femeie de 32 de ani care dorește să rămână sub anonimat, a observat o mică umflătură facială, care a fost în cele din urmă identificată ca fiind un vierme viu care se învârtea pe sub față, potrivit unui studiu din New England Journal of Medicine publicat online.

Ea a capturat migrația viermelui într-o serie de selfiuri: la început, sub ochiul stâng a apărut umflătură mică și subtilă. Cinci zile mai târziu, aceasta s-a mutat deasupra ochiului stâng și în cele din urmă, după 10 zile, s-a așezat pe buze, unde a provocat o umflătură puternică, singurul ei simptom pe lângă mâncărime și mici arsuri.

După două săptămâni, s-a dus la un oftalmolog pentru a găsi un răspuns. Folosind forcepsul, un doctor a îndepărtat chirurgical invadatorul, iar femeia s-a recuperat complet. Rădăcina problemei a fost identificată mai târziu: viermele era un parazit cunoscut ca Dirofilaria care este transmis prin mușcătură de țânțari si afectează în mod normal câinii, pisicile și mamiferele sălbatice, dar în cazuri rare, poate să apară si la oameni.

