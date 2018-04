O femeie însărcinată a fost șocată când a văzut ecografia copilului ei nenăscut. „Am recunoscut-o instantaneu. Am pierdut-o acum 14 ani”

Foto: pixabay.com

O femeie însărcinată a fost șocată să-și vadă fața bunicii care a murit, într-o ecografie a copilului ei nenăscut încă.

Lui Stephanie Jackson i s-a spus că băiatul ei era sănătos la controlul de 18 săptămâni. Totuși, femeia în vârstă de 32 de ani a fost uimită când mama ei i-a arătat ceva bizar în imaginea de la ecografie, a scris mirror.co.uk.

Stephanie a declarat că mama ei a observat "chipul" bunicii ei - Mary Jackson - care se mișca chiar deasupra capului copilului. Mary a murit acum 14 ani - dar Steph a spus că se "rugase" bunicii ei pentru un copil pentru că nu era sigură că ea și partenerul ei ar putea avea copii.

„Ea a spus că este bunica mea și am fost atât de fericită. Am recunoscut-o instantaneu. Am plâns de continuu. M-a emoționat. Am pierdut-o acum 14 ani”, a declarat ea, conform mirror.co.uk.