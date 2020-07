O femeie nu s-a spălat pe cap cu șampon timp de șase luni. Cum arată acum

Femeia a extins experimentul la jumătate de an, spunând că nu poate reveni la șampon.

Katherine s-a spălat cu bicarbonat de sodiu și a folosit oțet din cidru de mere pe post de balsam. Tânăra spune că părul ei arată acum mult mai sănătos, se îngrașă mai greu și nu mai trebuie spălat la fel de des.

Părul ei e mai moale acum și mai luminos, mai spune Katherine.

Tânăra a dizolvat două lingurițe de bicarbonat de sodiu într-un pahar, apoi l-a turnat pe părul ud.

După spălarea cu bicarbonat, a turnat două lingurițe de oțet de mere, dizolvat în același pahar cu apă, și s-a clătit imediat.



