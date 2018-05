O fetiță de trei ani a îngrozit internauții, după ce a spus cine este prietena ei. „Ea nu poate veni să mă vadă decât noaptea”

Ruby, o fetiță de trei ani a îngrozit internauții după ce și-a descris prietena imaginară. Aceștia sunt convinși că ceea ce vede copilul de fapt nu este altceva decât o fantomă.

Descrierea a devenit virală pe internet după ce a fost distribuită de actrița Natalie Morales pe pagina ei. Postarea este însoțită de mesajul: “Rubi, tu vezi o fantomă. Asta este înspăimântător.”

În fotografie apare Ruby care ține în mână desenul cu prietena ei imaginară, pe nume ‘Grateful’, alături de descrierea făcută de micuță.

„Genele ei galbene înseamnă că poate vedea în întuneric. Ea nu poate veni să mă vadă decât noaptea. Mă sperie uneori, dar vreau întotdeauna să se întoarcă. Are 14 ani, dar nu poate avea niciodată o zi de naștere”, a spus Ruby, conform Daily Mail.

Ruby, you have a ghost. This is straight up terrifying. pic.twitter.com/DM0y77CWHI