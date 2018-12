O lumină albastră ciudată a apărut pe cerul New Yorkului, după explozia unui transformator.

Incidentul a avut loc într-o centrală electrică aparţinând companiei de electricitate ConEdison, în cartierul Astoria, situat în Queens, lângă Manhattan, joi, imediat după ora locală 21.00 (4.00, ora României).

Blue skies in New York, what’s going on? ? pic.twitter.com/yBPKeYeh44

"Something insane is happening in the sky." Pulsating blue light flashes over New York City after transformer explosion https://t.co/HdFdqTXqGI pic.twitter.com/HuHS9QBNLA