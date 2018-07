O pictură din 1860 înfățișează o femeie care are în mână un telefon mobil - FOTO

O picture veche de 150 de ani a devenit virală pe internet, după ce un bărbat a descoperit un detaliu uimitor. Femeia înfățisată în tablou pare că ține în mână un telefon mobil.

Este vorba despre pictura „Cea așteptată” (Die Erwartete), realizată de pictorul austriac Ferdinand George Waldmüller, în anul 1860.

„Marea diferenţă este că în 1850 sau în 1860, oamenii ar fi interpretat pictura ca fiind imaginea unei fete care este absorbită de o carte de rugăciuni. Astăzi, nimeni nu poate da greş şi nu poate să nu observe că tânăra pare să fie absorbită de telefonul mobil şi de reţelele sociale”, a spus tânărul care a observant acest detaliu, conform The Independent.

