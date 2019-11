O tânără i-a trimis sms-uri vreme de patru ani tatălui ei mort. Zilele trecute a primit un mesaj ciudat și a crezut că leșină: "Îngerul meu, ştiam că ziua asta va veni"

O tânără de 23 de ani din statul american Arkansas şi-a pierdut în urmă cu patru ani tatăl. Pentru a-şi alina durerea provocată de pierderea lui, îi trimitea SMS-uri pe vechiul lui număr. Numai că săptămâna trecută, tânăra a avut parte de o mare surpriză: a primit un răspuns.

Chastity Patterson, în vârstă de 23 de ani, din Newport, Arkansas (SUA), şi-a pierdut tatăl într-un accident auto. Copleşită de pierderea tatălui ei, tânăra a trimis zilnic câte un SMS pe numărul de telefon al părintelui său, ca şi cum acesta încă trăia, povestindu-i ce mai e nou în viaţa ei, scrie The New York Post. Cu o seară înainte de a patra comemorare a morţii tatălui ei, Chastity a trimis încă un SMS. "Hei, tată, eu sunt. Mâine va fi din nou o zi grea!", a scris ea. Nu se aştepta să primească un răspuns. "Bună, dragă, nu sunt tatăl tău, dar am primit toate mesajele tale timp de patru ani. Am citit mesajele tale dimineaţa. Numele meu este Brad şi mi-am pierdut fiica într-un accident de maşină în august 2014, iar mesajele tale m-au ţinut în viaţă. Când îmi scrii, ştiu că e un semn de la Dumnezeu", i-a scris bărbatul care primise din greşeală toate SMS-urile.



Mai multe, pe Adevărul.