O tânără susține că a murit și a ajuns pentru câteva clipe în iad. Pe cine a văzut acolo - nu ți-ai fi închipuit niciodată!

foto: Pixabay.com

O adolescenta din Ecuador sustine ca a vazut Iadul in timp ce era in moarte clinica, timp de 23 de ore.

Fata spune ca Iisus i-ar fi spus ca in Iad exista mai multe celebritati. Angelica sustine ca a zarit o femeie inconjurata de flacari, care cersea mila de la Dumnezeu, scrie bzi.ro.

Tanara spune ca femeia care indura chinurile din iad era celebra Selena, cantareata asasinata la varsta de 23 de ani. Femeia striga cu disperare sa fie scoasa din flacari si cerea iertare pentru toate pacatele comise pe Pamant.

Fata sustine ca a remarcat acolo mai multe personalitati printre care Michael Jackson si Papa Ioan Paul al II-lea.

Papa se afla in Iad pentru ca nu credea in existenta lui, iar Michael Jackson a ajuns acolo pentru ca in timpul vietii sale nu a crezut in Dumnezeu si i se inchina Satanei.