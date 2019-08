Foto: Pixabay.com

Oamenii care se plimbau duminică dimineața pe malul Crișului Negru au observat plutind ceva de-a dreptul bizar.

Când s-au apropiat, au amuțit. „Doamne ferește! Erau cu sutele!”

Mai precis, orădenii și angajaţii ABA Crişuri au văzut plutind 400 de kilograme de organe, plus piei şi capete provenind de la 20 de oi. În acest caz a fost sesizată Poliţia.

"Am dispus ca echipa laboratorului să se deplaseze pe teren, pentru a preleva probe din apă. Întrucât avem de-a face cu o situaţie delicată, am mobilizat utilaje pentru a scoate organele deversate în apă. Am anunţat postul de poliţie din localitatea Uileacu de Beiuş, pentru a identifica cât mai repede făptuitorul", a transmis Sorin Guler, directorul ABA Crişuri.

S-au găsit şi mai multe crotalii care ar urma să ajute la identificarea animalelor. Poliţia a început cercetările pentru găsirea celor care au făcut acest gest.

Intervenţia de scoatere a organelor din Crişul Negru a început în jurul orei 9 şi a durat 6 ore, scrie ebihoreanul.