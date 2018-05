Povestea care pare a fi ruptă dintr-o comedie: părinții care și-au dat copilul în judecată pentru că a refuzat să se mute din casă 

Un judecător din New York i-a ordonat marțea trecută unui bărbat în vârstă de 30 de ani să se mute din casa părinților săi după ce aceștia au apelat la tribunal pentru a-l forța să iasă din casă. Michael Rotondo i-a spus judecătorului că știe că părinții lui îl vor să îl dea afară din ferma pe care o împart. Bărbatul a susținut că în calitate de membru al familiei, are dreptul la o înștiințare de șase luni înainte de a se muta.



Donald Greenwood, de la Curtea Supremă de Justiție, a respins cererea și a declarat-o scandaloasă, a relatat Post-Standard din Syracuse.



Rotondo a declarat reporterilor că va face apel, și că nu are de gând să plece din casă părintească.



Mark și Christina Rotondo, părinții bărbatului de 30 de ani, au apelat la instanță după mai multe incercări de își ruga copilul să plece din casă. Aceștia s-au oferit și să îl susțină financiar, pentru a se muta. Părintii nu au dat reporterilor motivele pentru doresc ca fiul lor să se mute din casă, și îi spun doar să își găsească un loc de muncă și să-și miște Volkswagenul Passat din fața casei.



Scrisorile din trecut ale părinților care fiul lor dezvăluie însă: "Michael, iată 1.100 de dolari de la noi, că să îți poți găsi un loc unde să stai ", relatează o scrisoare din 18 februarie.



"Există locuri de muncă disponibile chiar și pentru cei cu o istorie precară a muncii", continuă scrisoarea. Trebuie să lucrezi! Christina și Mark Rotondo".



Judecătorul a instruit avocatul părinților să elaboreze un ordin de evacuare. Avocatul Anthony Adorante a spus că îi va oferi lui Rotondo un timp rezonabil de a pleca.



Situația seamănă un pic cu cea din filmul „Failure to Launch” în care niște partinti disperați angajează o femeie pentru a își convinge fiul să se mute din casă părintească.