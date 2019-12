Povestea dramatică a unei mame care va petrece ultimul Crăciun din viața ei alături de familie. Vestea a venit cu doar trei luni în urmă 

Lumea lui Beth și a familiei sale a fost complet dată peste cap, iar acum se pregătește să petreacă, probabil, ultimul Crăciun alături de cei dragi.

Femeia a descris momentul cumplit în care medicii i-au spus că are cancer.

"Parcă scria pe fețele lor. Am cerut să mi se spună orice ar fi. Am întrebat "e rău?" și medicul mi-a spus "ei bine, nu sunt vești bune".

Următoarea ei întrebare a fost "cât mai durează". I s-a spus că mai are de trăit între 6 și 12 luni, potrivit WalesOnline.

"A mai spus ceva după asta, dar când am auzit între 6 și 12 am încetat să mai ascult", a spus femeia, care mai are o fetiță de cinci ani împreună cu soțul ei, Marc.

Familia celor doi a trecut prin multe încercări dureroase. Fetița lor cea mică s-a născut cu o valvă a inimii lipsă și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală extrem de complicată. Mai târziu, micuța a fost diagnosticată cu o afecțiune care cauzează dificultăți de învățare.