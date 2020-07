Profeția lui Nostradamus despre COVID-19 a fost descoperită? E înfriorător ce a putut să scrie astrologul

"Va exista un an jumătate-jumătate (2020) din care va apărea o regină (corona) care va veni de la est (China) și care va răspândi o ciumă (virus) în întunericul nopții, într-o țară cu 7 dealuri (Italia) și va transforma amurgul oamenilor în praf (moarte), pentru a distruge și a strica lumea. Va fi sfârșitul economiei mondiale așa cum o cunoașteți, ar fi scris Nostradamus, în anul 1551.

Rețeaua de socializare Facebook a interzis complet știrile referitoare la acest text și asocierea cuvintelor cu celebrul prezicător francez, scrie Shtiu.ro.

Astrologul francez ar fi prezis până la urmă pandemia de coronavirus

Totuși, ar exista și un dram de adevăr în catrenele lui Nostradamus cu privire la pandemia de COVID-19. În cartea „Les Propheties“ a lui Nostradamus, se găseşte un pasaj care ar avertiza că va fi o pandemie. „The Prophecies of Nostradamus”, lucrarea semnată Erika Cheetham este traducerea completă a textului original, publicat pentru prima dată în 1973, scrie kqed.org.

In the feeble lists, great calamity through America and Lombardy. The fire in the ship, plague and captivity; Mercury in Sagittarius, Saturn warning. (În listele slabe, mare calamitate prin America și Lombardia. Incendiul în corabie, ciuma și captivitatea; Mercur în Săgetător, avertisment Saturn), a scris Nostradamus în cartea sa.

Sunt lesne de intuit referirile făcute la „ciumă și calamitate”, iar asocierea de „liste slabe” ar face referire la sutele de mii de bolnavi și morți din USA și Italia. Cât despre intrarea lui Mercur în Săgetător, aceaasta a avut loc în decembrie 2019, chiar când au apărut primele cazuri de COVID-19, iar Saturn s-a mutat în Vărsător pe 21 martie, chiar când orașul New York era complet închis.

În ceea ce privește „incendiul din navă”, mai multe nave de croazieră au fost blocate luni bune pe mare în timpul acestei crize din cauza cazurilor de coronavirus de la bord.

Cine a fost Nostradamus

Nostradamus s-a născut pe 14 decembrie 1503 și a murit pe 2 iulie 1566. Numele său real este Michel de Nostredame. În decursul vieții, acesta a fost medic, cabalist și farmacist francez. Nostradamus a devenit celebru după publicarea cărții „Les Propheties“, în 1555. De-a lungul timpului, în jurul acestuia s-a creat un cult, atribuindu-i-se acestuia puteri paranormale. Multă lume a crezut și încă o face că acesta a putut să prevestească marile evenimente din lume.

Se presupune că a prezis Revoluția franceză, Descoperirile lui Louis Pasteur, Ascensiunea lui Hitler, Asasinarea lui J.F. Kennedy şi a lui Bobby Kennedy, Atentatele teroriste din septembrie 2001 și multe altele.