S-a despărțit de soția sa, Marina, iar apoi a decis să facă public totul într-o scrisoare. Toți au plâns când au citit-o

Sfârșitul unei căsătorii nu înseamnă și sfârșitul iubirii. Un bărbat care s-a despărțit de soție a decis să îi scrie o scrisoare emoționantă viitorului partener al celei cu care și-a împărțit viața.

Toți cei care au citit-o au început să plângă.

Adam și soția sa Marina erau căsătoriți de câțiva ani buni, însă la un moment dat, cei doi s-au văzut puși față în față cu o situație neprevăzută: divorțul. Perechea a divorțat după mulți ani și o căsnicie frumoasă, care ar fi avut toate șansele să triumfe.

Dar stai, lucrurile nu s-au încheiat aici. Ce s-a întâmplat mai departe este de necrezut!

„Pentru următorul care o va iubi,

Este îngrozită de păianjeni. Deci atunci când ești cu prietenii în oraș și te va stresa cu mesajele că e unul pe fereastra ei, te rog, du-te să-l omori. Altfel, nu va închide un ochi toată noaptea.

Este o introvertită și închisă în lumea cărților. Nu-ți va răspunde cu orele, și uneori nu o vei vedea o săptămână.

Vor fi nopți în care va ieși și va bea puțin prea mult. Te va suna să o duci acasă. Când o va face, va încerca să te țină toată noaptea gâdilindu-te și repetând „Te iubesc și-mi pare rău că sunt enervantă”.

Nu e enervantă. Dar asigură-te că are multă apă la îndemână și nu o lăsa să adoarmă până când nu o va bea pe toată, sau se va simți mizerabil a doua zi dimineață.

Ea este cea mai independentă femeie pe care o cunosc. Dar e atât de nesigură, încât mi-a frânt inima. Așa că dacă începe o ceartă cu „Nu mă iubești”, nu te supăra. Amintește-i că o faci, și enumeră-i motivele pentru care o faci. Își va reveni.

Pisica e pe primul loc. Mereu. Nu te aștepta la altceva.

Fă-i ceai și amintește-ți cum îi place cafeaua. O să observe asta.

Când are un atac de panică, înconjoar-o cu brațele și freacă-i spatele. Spune-i că este în siguranță și să-și amintească de faptul că are medicamente la dispoziție, dacă are nevoie de ele.

Dacă nu o poți trata ca pe o regină, lasă pe altcineva să facă asta. Femeia asta merită întreaga lume.

Pierderea ei este o durere de care nu vei scăpa niciodată. Lumea se va prăbuși peste tine, iar acele piese nu se vor potrivi niciodată așa cum se potriveau înainte. Nu o lăsa să plece.

Te va iubi cu tot ceea ce are. Iubește-o la fel.

Te implor să nu o rănești. E o fată de aur. Nu face să-i dispară strălucirea.

Dă-i totul și-ți va returna favoarea. Nu va mai trebui să ceri nimic Universului, niciodată.

De la,

Un nume pe care-l vei auzi în treacăt”, scrie povesti-oare.ro.