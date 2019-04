S-a trezit în toiul nopții și și-a dat seama că prietenul său nu e în pat. De jos se auzeau gemete ușoare. ”Ce mă fac acum? Are poze compromițătoare cu mine, cum aș putea să scap?”

Foto: pixabay.com

Poate cel mai mare coșmar al unei femei este să afle că omul de lângă ea nu o mai iubește și și-a căutat fericirea în brațele alteia.

O tânără de 22 de ani povestește că cel mai recent episod al relației sale cu partenerul a lăsat-o în pragul sinuciderii și nu mai știe încotro să se îndrepte.

”Prietena mea cea mai bună m-a rugat să își serbeze ziua de naștere la mine acasă și am acceptat. Au fost vreo 20 de invitați, s-a dansat, s-a băut, iar la final am rămas cu ea și cu prietenul meu în living. Am mai stat de vorbă puțin, apoi am pregătit canapeaua pentru prietena mea și am mers să mă culc. Prietenul meu a spus că vine și el în scurt timp. Nu știu când am adormit, dar m-am trezit după câteva ore, trebuia să merg la baie. La etaj nu avem toaletă, așa că ar fi trebuit să cobor. Când am ajuns în capătul scărilor am auzit zgomote ușoare. Am tras cu ochiul și nu mi-a venit să cred. Cea mai bună prietenă a mea făcea sex cu prietenul meu. Mi-aș fi dorit să am puterea să îi înfrunt atunci, dar în loc să fac asta m-am retras în pat și am plâns până am adormit” spune tânăra.

Aceasta a explicat că prietenul său s-a comportat apoi ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, iar când și-a făcut curaj să îi spună că a văzut totul, acesta a negat.

”Între timp, pentru că noi ne știm toate parolele, i-am găsit mesajele pe care le-a schimbat cu prietena mea (fosta prietenă?). E clar că durează de mai mult timp. Acum mi-e frică să mă despart de el, pentru că are poze cu mine în ipostaze intime și mi-e frică să nu le facă publice. O să încerc să le găsesc și să le șterg, apoi o să îi șterg și pe ei din viața mea” a conchis fata.