S-a urcat într-un taxi, dar pe drum, bărbatul i-a spus că trage pe dreapta și a scos ceva de sub scaun. A crezut că moare când l-a văzut că se dă jos

Foto: Pixabay.com

Un taxi a oprit lângă ea și nu a putut să-l refuze pe șofer, așa că a urcat cu inima strânsă în mașină. Nu se aștepta nicio clipă la ce avea să urmeze.

„Cu câteva seri înainte, am luat un taxi împreună cu prietena mea. După ce am lăsat-o pe ea acasă, ne-am îndreptat spre strada pe care locuiam eu. Era seara, târziu, puţine magazine mai erau deschise, iar oameni pe stradă... şi mai puţini. Începuse să-mi fie puţin teamă... Mi-am scos telefonul şi m-am prefăcut concentrată la o discuţie imaginară. Dar toţi "senzorii de pericol" erau activaţi. La un moment dat, şoferul a început să încetinească şi a spus ceva... Din nefericire, nu am înţeles prea multe... Am prins doar că urma să tragă pe dreapta", îşi începe femeia povestea.

I-a fost imposibil să se împotrivească, bărbatul oprise deja maşina pe o stradă întunecată. Şi-a scos centura de siguranţă apoi, fără să scoată un cuvânt, a tras ceva de sub scaun. Femeia a observat ceva ce părea a fi o pungă maro.

"M-am speriat şi am încercat să-mi sun o prietenă, dar nu răspundea. În tot acest timp, îl urmăream cu privirea pe şoferul care coborâse deja din maşină. Brusc, ceva mi-a provocat o tresărire. L-am văzut cum se apleacă deasupra unei siluete chircite pe trotuarul rece şi umed. 'Ce-o face?', m-am întrebat, apoi am văzut cum silueta începe să mişte. Atunci mi-am dat seama că era o femeie bătrână. Părea buimacă, abia trezită din somn. L-am văzut pe şofer spunându-i ceva, în timp ce arăta spre punga maro. Nu înţelegeam, însă, ce-i spune... Bătrâna a făcut un semn cu degetul prin care părea să-l întrebe: 'Pentru mine?!'. Atunci, bărbatul a dat din cap în semn de aprobare. În acel moment, bătrâna s-a luminat la faţă şi i-a mulţumit", continuă femeia.

Câteva secunde mai târziu, taximetristul s-a urcat în maşină şi a reluat traseul, în linişte.

"La un moment dat, l-am întrebat dacă o cunoaşte pe bătrână. Mi-a spus că nu şi că atunci o vedea pentru prima dată. Apoi mi-a spus că în punga aceea maro era mâncare. 'Resturi?', l-am întrebat eu, nedumerită. 'Nu, doamnă, mâncare gătită. Eu şi iubita mea gătim împreună cu prietenii noştri pentru oamenii străzii. La fel am făcut şi de ziua mea, pe 30 ianuarie.', a mai spus bărbatul. Apoi am aflat că strângeau bani şi cumpărau haine şi pături pentru nevoiaşi. Pe măsură ce-mi povestea despre oamenii de care avea grijă, observam cum vocea i se schimbă. Era fericit!", a povestit femeia, potrivit Realitatea.net.