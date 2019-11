S-a visat Popeye, dar era să moară din cauza mușchilor falși. Și-a injectat 3 litri de vaselină. ”A  blocat fluxul sanguin” - Imagini îngrozitoare

Kirill Tereșin, un rus de 23 de ani, s-a transformat, la propriu, în Popeye marinarul. Pentru a-și face mușchii precum ai personajului celebru din desenele animate, Kirill și-a înjectat în bicepși câte trei litri de vaselină.

Băiatul a fost avertizat că, din cauza acestor ”bicepși falși” ar putea muri sau ar rămâne fără brațe.

”Cred că Kirill nu și-a dat seama pe deplin de consecințele a ceea ce făcuse Deocamdată am eliminat țesuturile deteriorate de pe un braț. Vaselina satura mușchii, sub țesuturile pielii și pielea în sine. Tot ce trebuie am eliminat, dar a trebuit să păstrăm vena, nervii și alte funcții ale membrului. Vaselina nu este concepută pentru injectare, ci doar pentru aplicații externe. Kirill a injectat aproximativ trei litri în fiecare braț. A saturat țesuturile musculare, a blocat fluxul sanguin. Este traumatizant pentru organism, ceea ce duce la cicatrici uriașe și fără tratament medical se termină chiar și cu moartea” a avertizat doctorul care s-a ocupat de caz.