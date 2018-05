Senzuala Venus intră în Rac! Ce îți aduce magic în viață și în dragoste, în funcție de zodie

Pixabay

HOROSCOP. Zeita iubirii Venus intra in senzitivul semn zodiacal Rac incepand de duminica 19 mai pana pe 13 iunie 2018. Ce potrivire mai buna poate fi pentru binele nostru ? Ultimele zile ale lunii mai ne fac sa dam galagia mai incet pe masura ce Venus va cuceri teritoriul Racului.

Planeta Venus are o energie exclusiv feminina, inclusiv in traditia asiatica unde este asociata cu energia Yin. Venus este foarte preocupata sa fim fericiti. Venus este despre romantism, iubire si echilibru. Ea se va concentra pe legaturile emotionale si casatorii, relatii de afaceri si de priete nie. Lui Venus ii place sa fie buna si blanda si sa faca oamenii fericiti. Cu toate acestea, Venus este planeta care ii invata pe oameni cum sa se iubeasca si sa se admire reciproc precum si sa iubeasca si admire lucrurile pe care le au.

Venus are energia de a face oamenii sa se simta atractivi. Planeta pune valoare pe a fi sociabil. Crede ca este important sa fii capabil sa ai simpatii si prieteni.

Venus este foarte conectata cu frumusetea. Planeta isi pune energia pe activitatile ce implica orice forma de arta. Venus controleaza literatura, dansul, muzica, pictura, teatrul si tot ce inseamna estetica. Venus vrea ca oamenii sa asculte de simturile lor si sa fie in stare sa vada frumusetea din lume. Ea este conectata cu sofisticarea, cultura, carisma si gratia.

Cuvintele ce definesc tot ce simbolizeaza Venus in vietile noastre sunt : iubire, dorinta, frumusete, pasiune, armonie, afectiune, sexualitate, creativitate, atractie, inspiratie, feminitate, estetica, imaginatie, apreciere, relatii.

Cum este Venus in Rac pentru fiecare zodie ?

Vizita anuala a lui Venus in Rac aduce o semnificatie diferita pentru fiecare zodie. Anul acesta, tranzitul sau prin Rac ne pregateste starea romantica pentru vara !

Pregateste-te sa simti ca si cum vrei sa te retragi undeva confortabil si foarte placut. Chiar daca nu reusesti sa dai o fuga sa vezi marea pe durata acestui tranzit, macar foloseste la maxim energia lui Venus in Rac purtand multe haine de culoare alba si culori marine, bleu, turcoaiz, bleumarin, datorita influentei semnului de apa Rac.

Racul este sensibil, hranitor cu toti cei dragi si este un semn maternal. Ori de cate ori intri in contact cu energia Racului sub o forma sau alta, se activeaza sentimentul de “acasa”. Cu Venus in Rac, relatiile de iubire pot deveni mai intime, mai conectate. Venus conduce nu doar iubirea dar si banii deci poti deveni mai atent cu banii pentru casa si cei dragi in urmatoarele saptamani. Acum este practic un nou inceput benefic in iubire, relatii si finante. Avem nevoie ca de aer de aceasta energie buna a bucuriei !

Cu Venus in Rac, vei simti nevoia sa fii mai mult timp acasa cu cei pe care ii iubesti, chiar si in weekenduri. Acum poti profita sa cultivi relatii sanatoase si profunde de familie. Nu uita, George Bernard Shaw spunea “O familie fericita este doar un Rai ceva mai devreme instalat pentru tine”.

Venus in Rac aduce o stare romantica, sentimentala si nostalgica peste relatiile tale. Este un timp excelent sa faci parte dintr-o familie fericita, sa te bucuri de cel pe care il iubesti sau sa gasesti pe cineva special pe care sa il coplesesti cu dragostea ta.

