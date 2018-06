Și-a comandat mâncare online, deși nici măcar nu îi era foame. Când baiatul i-a adus pachetul, a rămas fără cuvinte. De ce îl chemase de fapt femeia

A comandat mâncare online, deși nu îi era deloc foame, însă când băiatul i-a adus pachetul acesta a aflat adevăratul motiv.

Demi Sweeney, în vârstă de 22 de ani, studentă la Universitatea Bournemouth din Marea Britanie, a observat un păianjen uriaș în camera sa. Și cum tânăra are fobie, a comandat mâncare în speranța că va fi salvată chiar de cel care îi aduce pachetul.

„Am vorbit la livrări și l-am întrebat pe operator dacă poate să mă ajute și să înlătur un păinajen. M-a întrebat cât de mare e și că încearcă. I-am mulțumit de 50 de ori, mi-a spus că este foarte nostim. Îmi venea să-l îmbrățișez. Este un eroul real”, a povestit tânăra, potrivit Mirror.

My fear of spiders was taken to a whole new level today in which I ordered food in a hope that the delivery driver would remove the spider..



Joe @Deliveroo @DeliverooHelp you are an actual LIFESAVER ?? pic.twitter.com/YnkQhqhhWW