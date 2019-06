Și-a îngropat soția și a suferit enorm, însă după doi ani a văzut-o live într-o emisiune TV. L-au trecut fiori reci când a auzit ce spunea femeia

foto: Pixabay.com

S-a intamplat pe continentul african. Un marocan, Abragh Mohamed, din oraselul de munte, Azilal, a trait doi ani de cosmar din cauza pierderii sotiei sale, intr-un accident rutier.

In 2016, sotul femeii decedate a trait sperietura vietii sale. Intr-una din zile a aflat o veste socanta, aceea ca cea care murise in urma cu doi ani, in 2014, este de fapt vie.

Prietenii o vazusera intr-un show de televiziune despre persoanele disparute care isi cauta rudele, emisiunea fiind realizata cu scopul de a reuni familiile pierdute. Sotia lui a apelat la aceasta emisiune pentru a isi gasi sotul, ceea ce s-a si intamplat.



In anul 2014, in urma unui accident rutier, o femeie neidentificata a fost dusa de urgenta la spitalul Ibn Rochd din Casablanca. Acolo, doctorii si-au exprimat convingerea ca ea in mod cert nu va supravietui, insa familia tot ar fi trebuit sa plateasca pentru spitalizare ei. Astfel sotul accidentatei a trebuit sa mearga inapoi in satul unde locuia pentru a lua bani ca sa plateasca cheltuielile spitalului, dar, din pacate, cand a revenit la spital… a fost anuntat ca aceasta murise.

Sotul indurerat a declarat pentru presă ca a primit corpul “sotiei” infasurat in giulgiu si pus intr-un sicriu. Aceasta a fost inmormantata in satul natal, in 2014.



Aceasta poveste a luat amploare pe retelele de socializare, iar fiecare cititor a inceput sa se implice si sa-si expuna parerea, astfel au aparut tot felul de teorii legate de accident si ce a urmat imediat dupa el. Una dintre pareri este aceea ca de fapt, sotia lui Mohamed a suferit tot acest timp de amnezie. De asemenea, medicii si sistemul administrativ al spitalului au fost invinuiti de aceasta eroare cu urmari dureroase.