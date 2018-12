Și-a luat tensiunea inimii cu un ceas inteligent și când a văzut rezultalele, a crezut că o ia razna. A alergat la medic, care a rămas și el interzis: "Nu am mai văzut niciodată așa ceva"

"Dacă aveți ceasul Apple Watch seria 4, vă rog să vă faceți un update lansat zilele acestea și faceți un EKG. Am făcut unul azi noapte și rezultatele au fost ciudate. Rate de bătăi anormale ale inimii. Am mai făcut unul, mi-am spus că e o greșeală din aplicație. Să încerc din nou. Din nou și din nou. Ceas de doi lei, mi-am zis", scrie un utilizator Reditt, pe platformă.

"Soția mea s-a trezit și i l-am pus și ei. Normal, valori normale. Am încercat cealaltă încheietură, același mesaj de alertă.

Ok, mi-am spus. Să merg la medic. Parcare plină și mi-am zis că mă întorc acasă. M-am uitat la ceas din nou, valori anormale din nou. Ok, m-am dus la medic. M-au întrebat ce e în neregulă și jenat le-am spus că noua aplicație de la ceas .... hahaha, știu că sunt ridicol, dar putem verifica? Nu mi-am imaginat că această replică va declanșa reacția imediată. Sunt dus imediat în salon și mi se pune aparatul de Ekg. Asistentul se uită la ecran și spune că va chema imediat un doctor. Medicul vine și se uită la ecran, apoi la mine și îmi spune: "Ar trebui să cumpărați acțiuni la Apple. Asta v-a salvat probabil. Am citit despre această aplicație azi-noapte și m-am gândit că va veni ceva lume săptămâna asta. Dar nu m-am așteptat să fie primul lucru cu care mă confrunt în această dimineață".

Pe scurt: mergeți la un cardiolog chiar acum. Testați-vă. Nu aveam nicio bănuială. S-ar putea să nu o fi avut niciodată."