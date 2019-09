Un bărbat are probleme serioase în relație. Și nu sunt unele deloc banale. Așa că i-a scris consilierei pe probleme de relații de la publicația The Sun.

"De cele mai multe ori sunt plecat cu munca. Sunt inginer, sunt plătit bine și ne permitem ca soția mea să nu muncească. Am o casă mare, confortabilă, soția mea are o viață socială grozavă.

Lucrez de ceva vreme la un proiect în Dubai și într-o zi soacra mea a apărut aici, spunând că e în vacanță și că are câteva lucruri să-mi spună despre soția mea.

Am ieșit la masă împreună și așa am aflat că soția mea avea aventură după aventură. Apoi toată lumea a confirmat totul..

Am continuat să vorbesc cu soacra mea despre acest subiect și într-o seară, am rămas peste noapte la ea. E una dintre cele mai spectaculoase femei pe care le-am cunoscut, chiar dacă are 53 de ani.

De atunci suntem împreună. Vreau să divorțez, dar oare merită să o fac?", se întreabă bărbatul.

Specialista de la The Sun nu e încântată deloc de aventura bărbatului și nici de comportamentul soacrei acestuia. Consiliera crede că mama a profitat în mod nedemn de slăbiciunile fiicei pentru a-i lua locul.