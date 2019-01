Ian McNicholl, in varsta de 54 de ani, s-a casatorit cu cea despre care credea ca ii este suflet pereche, Michelle Williamson, in varsta de 45 de ani.

Totul a fost minunat la inceput, insa mai tarziu barbatul a aflat ca are langa el o psihopata. Intr-o noapte, Michelle i-a cerut sotului ei sa faca sex. Ian a refuzat, motivand ca se simte obosit. Ce a urmat intrece orice imaginatie. Barbatul a devenit captivul femeii timp de 18 luni. In tot acest timp, din cauza ca i-a refuzat cererile sexuale, sotia lui l-a torturat in diverse moduri: l-a legat si l-a batut cu o bara metalica, l-a lovit cu ciocanul peste fata, i-a ars interiorul nasului cu tigara in repetate randuri, si chiar i-a turnat apa clocotita peste zonele intime.

In cele din urma barbatul a reusit sa scape si sa ajunga la politie, unde a reclamat-o. Femeia a primit o pedeapsa de doar 7 ani de inchisoare.