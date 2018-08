„Soția mea s-a îndrăgostit de un alt bărbat și a plecat de acasă. Am încremenit când am văzut cine era. Apoi am aflat ceva și mai greu de suportat”

Foto: Pixabay.com

A crezut că a trăit o frumoasă poveste de iubire, apoi a aflat că soția sa s-a îndrăgostit de un alt bărbat și a plecat de acasă.

Nu i-a venit să creadă cine este bărbatul, dar în scurt timp avea să afle un secret de-a dreptul cumplit.

„Numele meu este Vlad și am 32 de ani. În urmă cu doi ani am divorțat de soția mea, cu care am fost căsătorit aproape 5 ani. Am divorțat pentru că s-a îndrăgostit de cel mai bun prieten al meu și a plecat cu el de acasă. Au plecat din țară, în Anglia, unde el reușise să se angajeze. A fost un șoc uriaș pentru mine, mai ales că am aflat la puțin timp după ce a plecat de acasă, că au început să aibă o relație pe la spatele meu la nici câteva luni de la nuntă.

După ce au fugit din țară, ea s-a întors o singură dată, când a trebuit să semnăm actele de divorț. De atunci nu am mai știut nimic de ea. Între timp, eu mi-am refăcut viața, am o altă relație, cu o fată cu care îmi fac planuri de căsătorie. Acum câteva săptămâni, însă, aflu că fosta soție s-a întors în țară și că nu mai e împreună cu bărbatul pentru care m-a părăsit.

Prin intermediul unor prieteni comuni, a reușit să dea de mine și am stabilit o întâlnire. Deși nu-mi mai doream să am nimic de-a face cu ea, am acceptat totuși să ne vedem. Cumva să îmi răspund și la niște întrebări la care nu primisem răspuns la momentul divorțului. Întâlnirea însă m-a marcat mai mult decât m-aș fi așteptat. Mi-a spus că după ce s-a despărțit de celălalt, și-a adus aminte de cât de frumoasă a fost relația noastră. Deși i-am zis că sunt cu altcineva acum, mi-a zis că nu o să reușesc să trăiesc cu nimeni ce am trăit împreună. Am plecat de la întâlnire foarte bulversat. Ea mi-a zis că vrea să ne mai vedem, că o să lupte ca să-mi demonstreze că e o cu totul altă persoană, care merită să-i mai dau o șansă.

Acum sunt într-o mare dilemă. O parte din mine vrea să o uite, dar o alta se întreabă dacă nu cumva chiar s-a schimbat. Orice decizie aș lua, simt însă că relația pe care o am acum va fi puternic afectată de toată povestea asta…”, a întrebat bărbatul pe specialistul de la Libertatea.