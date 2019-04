Sunt căsătoriți de aproape șapte ani și mereu i-a satisfăcut toate fanteziile în pat. ”Când le văd acum, mi se face greață. Doamne, cu cine m-am măritat?”

foto: Pexels.com

După aproape șapte ani de căsătorie, o tânără a realizat că soțul său are o problemă gravă și că a luat cea mai proastă decizie atunci când a acceptat să se mărite.

”Aveam 16 ani când l-am cunoscut, el avea 23. A fost bărbatul cu care am făcut sex prima dată, aveam 17 ani pe atunci. Mereu a insistat să facem sex în grup, iar eu acceptam deși după fiecare astfel de episod eram distrusă emoțional. După ce am împlinit 20 de ani, părinții mei au aflat despre această relație și mi-au spus că fie mă mărit, fie renunț să mă mai văd cu el. Așa că ne-am căsătorit. Am 26 de ani acum și de fiecare dată când văd o copilă de 17 ani mi se face greață, pentru că asta văd - un copil. Cum ar putea cineva de vârsta mea să profite de un copil?” întreabă disperată femeia.

Cei doi au început să vadă un terapist pentru cupluri, însă realizarea faptului că s-a măritat cu un pedofil o îngrozește pe femeie.

”Scapă cât mai poți. O astfel de relație nu poate aduce nimic bun” au sfătuit-o internauții pe tânără.