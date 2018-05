Corrine Hounslow și-a luat inima în dinți și a mărturisit adicția ciudată de care suferă. Fata recunoaște că face teste de sarcină tot timpul și că nu se mai poate opri.

”Prima dată când am făcut un test de sarcină, am fost ingrozită. Aveam 19 ani și eram cu prietenul meu, Matt doar de un an. În timp ce așteptam în baia părinților mei, uitându-mă la liniile care începeau să apară pe test nu mă puteam opri din a mă gândi cum va reacționa Matt. Testul a fost pozitiv. Am alergat la farmacie de unde am cumpărat mai multe teste de sarcină și am revenit la baie pentru a le încerca pe toate. Toate au fost pozitive, eram cu siguranță gravidă. După ce i-am spus, Matt nu a vorbit cu mine timp de o săptămână.

Lucrurile s-au îmbunătățit în cele din urmă, chiar dacă eram tineri eram încântați că devenim părinți, iar când fiul nostru Harry s-a născut în 2011, eram chiar foarte fericiți. Ne-am căsătorit în 2013 și ne-a plăcut să fim părinți atât de mult încât am decis să mai avem un copil. În acel moment, a început adicția mea pentru testele de sarcină. Am devenit obsedată de verificarea fertilității cu teste de ovulație și apoi am început să fac mai multe teste de sarcină pe zi, sperând să obțin un rezultat pozitiv. Toată ziua mă gândeam doar la următorul test. Când era timpul să fac un test, săream din pat și mă grăbeam la baie. E greu să descriu emoția pe care o simțeam, dar era ca și o dimineață de Crăciun pentru mine: o combinație de nerabdabdare, nervozitate, adrenalină și sperantă.Testele de sarcină mă asigurau că făceam tot ce puteam pentru a avea grijă de copilul pe care aș fi putut să îl am în pântece. Mi-am făcut și un canal de YouTube pentru a-mi împărtăși pasiunea mea pentru a face teste de sarcină și am descoperit rapid că este o obsesie. Unele persoane cred că este ciudat să facă public ceva atât de privat, dar fanii mei m-au susținut. De asemenea, ei îmi trimit e-mailuri despre încercările lor de a concepe un copil și când reușesc să devină părinți. Acum, îi simt ca și parte din familia mea” a povestit fata pentru Women's Health.

După 19 luni și peste 400 de teste de sarcină am rămas gravidă și am născut ce-l de-al doilea copil. Acum, la trei ani după cel de-al doilea băiețel, ne-am hotărât că mai vrem un copil, și sunt entuziasmată să încep să fac din nou teste de sarcină. ”

Sursă: Women's Health